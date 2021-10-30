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اللواء صليبا زار سوريا والتقى كبار المسؤولين وثناء على دور «أمن الدولة»

30
OCTOBER
2021
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كتبت جويل بو يونس في" الديار" ان مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا الذي كان تلقى دعوة في العام ٢٠١٨ لزيارة سوريا ، ولم يلبها في حينه عاد وتوجه الى سوريا منذ حوالى الشهرين حيث كانت له لقاءات هامة !

وكشفت بان صليبا بادر بوقتها لزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون ومفاتحته بالدعوة ورغبته بتلبيتها فاكد له عون انه لا يمانع ابدا لا بل يرحب لكنه نصحه باخذ راي رئيس الحكومة وقتها سعد الحريري «لحتى ما نعمل مشكل مع الحريري»، فحمل اللواء صليبا الدعوة وحط بعد بعبدا في بيت الوسط حيث التقى بالرئيس الحريري مفاتحا اياه برغبته بتلبية الدعوة الى سوريا الا ان الحريري لم يحبذ الفكرة ما دفع باللواء صليبا للتريث فعاد الى بعبدا مبلغا جواب الحريري لعون الذي ما كان امام رئيس الجمهورية الا حلها على طريقته فبادر يومها للاتصال باحد المسؤولين السوريين البارزين مبلغا اياه انه سيصعب تلبية دعوة صليبا للزيارة لكنه اكد في الوقت نفسه ما مفاده بموضوع التنسيق الامني ولاسيما على الحدود فنحنا وياكن ماشيين بكل تعاون.

انتهت مفاعيل الدعوة التي لم تلب يومها في عام ٢٠١٨ عند هذا الحد، لكنها لم تكن الدعوة الاخيرة اذ عاد اللواء صليبا وتلقى منذ اشهر دعوة مماثلة فلباها وتوجه الى سوريا منذ حوالى الشهرين.

وأكدت ان اجتماعات صليبا لم تقتصر على الامن اللبناني السوري انما تخطته للسياسة بظل لقاءات هامة بقيت بعيدة عن الاضواء وعلم ان صليبا قد يلتقي بوقت لاحق الرئيس بشار الاسد.

وذكرت ان زيارة يجرى العمل على تحضيرها لجبران باسيل الى سوريا ولو ان موعدها لم يحدد بعد لكن العمل جار تحضيرا لها ولاسيما ان التواصل بين صليبا وباسيل لم ينقطع اثناء زيارة مدير عام امن الدولة الى سوريا.

الديار
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