أسرار الصحف ليوم السبت 30 تشرين الأول 2021

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البناء



قال مرجع إداري سابق إن إنشاء مجمع انتخابي معروف بالميغا سنتر طالما سيعتمد للاغتراب يمكن لوزارة الداخلية ضمن ترتيباتها التنظيمية لإعداد مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أن تعتمدها وتتيح للناخب الاختيار بين الانتخاب في دائرته أو في المجمع الانتخابي أسوة بالمغتربين.



قال حقوقي دولي إن العقوبات الأميركية الأخيرة لا تتم وفقاً لهدف واحد، فالنائب جميل السيد أمره مختلف عن جهاد العرب وداني خوري، حيث الرسالة واضحة لرجال الأعمال للامتناع عن تمويل الحملات الانتخابية للمستقبل والتيار الوطني الحر بمعزل عن صحة تهم الفساد.

الجمهورية

ـ تؤكد جهات سياسية أن رئيس تيار بارز يعرقل الملفات للخروج من الأزمات بسبب «زعله وحرده» من عدم مجاراته في إستحقاق حسّاس.

ـ تبلّغ عدد من الصحافيين في أكثر من وسيلة إعلامية أخيراً دعاوى في حقهم من حزب فاعل، حتى من دون أي أساس قانوني.

ـ ينتظر مسؤول كبير تبلور مواقف فريقين سياسيين فاعلين ليبني على الشيء مقتضاه في شأن مؤسسة حسّاسة.

اللواء



سبقت اتصالات تمهيدية مع دولة كبرى، إعلان رئاسي عن طلب تزويدها لبنان بصور الأقمار الصناعية الملتقطة لديها، لإنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020.



يحرص حزب بارز على عدم إضعاف حليف له في الانتخابات إذا حصلت، وهذا ما سيؤكد عليه خلال الاجتماعات التي بدأت وستستمر..



يدور لغط قوي حول ملاءة المصارف بالليرة اللبنانية، وعلامَ تستند في حجز أموال بالعملة الوطنية، أو إعادة توظيفها باستثمارات في الداخل والخارج.