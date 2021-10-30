عناوين الصحف ليوم السبت 30 تشرين الأول 2021

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الأخبار

ـ حتماً... سنُصاب بالسرطان!

ـ إبن سلمان يخطف لبنان ويطلب من دول الخليج أقصى الضغوط السياسية والتجارية: السعودية تخسر في مأرب وتهجم في بيروت

ـ كهرباء الأردن: 250 ميغاواط بـ 200 مليون دولار

ـ انهيار القطاع الصحي: أربعة مستشفيات إلى الإقفال

البناء

ـ خطوة سعودية تصعيدية نحو قطع العلاقات مع لبنان غير مسبوقة منذ عام 67

ـ ميقاتي بعد اتصالات داخلية وخارجية يستبعد الاستقالة… ويطلبها من قرداحي

ـ البحرين تلحق بالسعودية… واحتمال انضمام دول خليجية أخرى لإسقاط الحكومة

الجمهورية

ـ السعودية تعلن القطيعة مع لبنان

ـ لبنان يدخل العزلة الخليجية

ـ هل يريد أصحاب المصارف إعادة الثقة بالقطاع المصرفي أم لا؟

ـ رفع الأجور بالمواربة.. وخزنة الدولة فارغة

اللواء

ـ الإحتفاظ بقرداحي يعزل لبنان خليجياً: سحب سفراء ووقف الواردات

ـ الرياض تؤكد الحرص على اللبنانيين المقيمين.. وجنبلاط وجعجع والهيئات لإقالة الوزير - الأزمة

ـ اشتباكات متقطعة .. وأنباء عن هجوم وشيك على الشمال السوري

الديار

ـ أزمة ديبلوماسية حادة بين لبنان والمملكة العربية السعودية

ـ الرياض تقرر إبعاد السفير اللبناني واستدعاء سفيرها من بيروت

ـ السعودية لن تتخذ أي إجراء بحق المقيمين اللبنانيين لاعتبارها أنهم غير مسؤولين عن سياسة الحكومة اللبنانية

نداء الوطن

ـ السعودية "كسرت الجرّة" مع لبنان وحكومة ميقاتي "في خبر كان"!

ـ قاآني في بيروت: رصّ الصفوف على "الجبهات الإيرانية"