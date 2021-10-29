A + A -

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"





بعد كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من سوتشي منذ عشرة ايام عن استعداد بلاده تزويد لبنان صور الاقمار الصناعية العائدة ليوم الرابع من اب 2020 اذا توفرت طلب رسمي من رئيس الجمهورية الى السفير الروسي في لبنان بابلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على تلك الصور لانفجار مرفأ بيروت وسارع السفير الروسي بابلاغ وكالة سبوتنيك الروسية ان روسيا مستعدة للمساعدة بعد طلب لبنان تلك الصور.



طلب اخر لرئيس الجمهورية من وزير الخارجية تمثل باجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية الى فرض عقوبات على النائب جميل السيد ورجلي الاعمال جهاد العرب وداني خوري كي يبنى على الشيء مقتضاه.



في الاستحقاق الانتخابي مجلس النواب رد الرد وثبت موعد السابع والعشرين من اذار 2022 موعد الاستحقاق الانتخابي وعليه انطلق الاشتباك الانتخابي السياسي الكبير فهل تكون الانتخابات في دائرة الخطر؟ وهل تطير؟ في وقت تؤكد مصادر قضائية لتلفزيون لبنان ان ما اقدم عليه مجلس النواب أمس لجهة احتساب الاكثرية المطلقة مخالف للدستور.

وفي الاطار التشريعي كان رد من مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على الادعاءات بمخالفة الدستور من خلال عدم توقيع رئيس الجمهورية على مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء المقاعد النيابية الشاغرة وان الرئيس عون الذي اقسم اليمين على الدستور لم يكن ولن يكون في وارد مخالفة أحكامه..





حكوميا افادت اوساط مطلعة تلفزيون لبنان انه من المستبعد حتى الساعة تحديد موعد لجلسة لمجلس الوزراء قبل عودة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من غلاسكو في اسكوتلندا علما ان رئيسي الجمهورية والحكومة يشددان على ضرورة انعقاد مجلس الوزراء في أقرب فرصة.





==========================

* مقدمة نشرة اخبار" تلفزيون ال بي سي"







لم يقل الأميركيون ما لا يعرفه اللبنانيون ، فقط قالوا نذْرا قليلا من كثير لم يعد مخبأ ، بل هو على كل شفة ولسان ، ولكن على قاعدة " كل شي فرنجي برنْجي" ، فإن اللبنانيين لا يهتمون لشيء ، أو يصدقونه ، إلا إذا نشره الأجانب والعواصم والإدارات الغربية.



ما نشرته واشنطن أمس ، من لا يعرفه ؟ على سبيل المثال لا الحصر ، ال " ال بي سي آي " بثت ستة وستين تقريرا عن ملفات فساد ، فلم يتحرك القضاء اللبناني للسؤال عنها! على الرغم من أن أرقام الهدر والفساد في تلك الملفات ، من شأنها أن تطفئ جزءا من الدين العام ... كشف الملفات لوحده لا يكفي إذا لم يستتبع بتحرك القضاء ، ولكن حين لا يتحرك فإن الفاسد يواصل فساده " وعلى عينك يا قضاء" .



بعض الذين أعلنت أسماؤهم ، سبق أن حملوا ألقابا :



هذا "متعهد الجمهورية" وذاك "المتعهد الثاني للجمهورية"، وما حدا أحسن من حدا! لكن ، لئلا يكون الحق على الصغار، فإن هناك منظومة متكاملة ليس المتعهدون فيها سوى الحلقة الأخيرة، فهناك من يقرر المشاريع أي السلطة التنفيذية، أي الحكومة والوزراء، وهناك الإدارة الرسمية أي مجلس الإنماء والإعمار، وهناك الرعاية السياسية أي المراجع والأحزاب والتيارات، ما لم يستفد هؤلاء جميعا، فإن أي متعهد، مهما علا شأنه، لا يستطيع ان يقلع، حتى بالإمكان تسميته "متعهد تأمين المنافع لمن جعلوه يكون المتعهد الأول".



بعيدا من هذا الملف، يأتي ملف الإنتخابات النيابية كملف متفجر بعد الجلسة العاصفة أمس، والمنازلة التالية ستكون في المجلس الدستوري.



وفيما الأزمة التي نتجت عن مواقف وزير الإعلام جورج قرداحي، مازالت تتفاعل، خصوصا بعد موقف حزب الله، فقد جاءت لافتة تغريدة السفير السعودي في لبنان البخاري والتي كتب فيها: "تعتبر النقطة على السطر الرمز الأعظم في النص"، فماذا قصد السفير السعودي في هذه التغريدة؟ ولماذا تعمد ان تكون الرسالة مشفرة؟

البداية من العقوبات الأميركية ومفاعيلها.





=============================







* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"







هل زار وزير الحرب الصهيوني المملكة السعودية لتفعيل التنسيق لا سيما بشأن الحرب اليمينة؟



هذا ما المح اليه الاعلام العبري الذي سرب معلومات عن ان الطائرة الاسرائيلية التي حطت في الرياض قبل يومين كانت تحمل وزير حربهم بيني غنتس الذي اجرى لقاءات سرية مع المسؤولين السعوديين. وعلى مسؤولية الاعلام العبري فان السعودية بحاجة ماسة للخبرات الاسرائيلية التكنولوجية والامنية والعسكرية في حربها العبثية على اليمن.



اما سياستها تجاه لبنان واللبنانيين ، التي تجاوزت فيها كل الاعراف الدبلوماسية، ومعها جوقتها الخليجية وادواتها اللبنانية، فلا يمكن ان يتسبب بها تصريح لبناني، انما هي صراحة تعبير عن وجع حقيقي اصاب الرأس السعودي المتخبط في الوحل اليمني. وكل البيانات المكتوبة على عجل في لبنان وخارجه، اعلامية كانت او سياسية او حزبية او غيرها انما هي ارتداد لامر العمليات الموتور.



وكذلك حال هؤلاء في المأزق الذي اوقعوا انفسهم فيه في لبنان. فتحقيقات الطيونة واعترافاتها حاصرت حزب القوات ورئيسه، فضاقت سبلهم الى حد الاختناق، وباتوا يلتمسون صلاة من هنا ودعاء سياسيا من هناك.



وهناك على مقربة من الدماء التي سالت غيلة في الطيونة، قصر للعدل ما زال قاضي التحقيق في قضية مرفأ بيروت يمعن ضربا باعمدته، وتعاونه جوقة سياسية اصلها مريب وفروعها مثقلة بالغباء، حتى لم يستطع ان يحتملها اهالي شهداء المرفأ الذين شكل عدد منهم لجنة تأسيسية لمتابعة الحقيقة، فدعوا القاضي طارق البيطار الى الاستقامة والافصاح عن الحقيقة التي كان قد اشار امامهم الى انها باتت شبه مكتملة لديه.



ولمعاونة التحقيق كان طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسميا من روسيا تزويد لبنان بصور اقمارها الاصطناعية عن مرفأ بيروت ابان الافجار في الرابع من آب، وهي الصور التي تمنعت عن اعطائها للبنان كل من واشنطن وباريس.



اما القنابل الصوتية التي تطلقها واشنطن بين الفينة والاخرى باسم العقوبات لمحاربة الفساد او الارهاب، فقد رد عليها النائب جميل السيد بمنهجية ودليل فرغها من اي حقيقة، واثبت ان ما اصدرته الولايات المتحدة بحقه انتقام سياسي متحديا من صاغ التهمة على عجل الاتيان باي دليل.





===========================

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"





لا يزال اللبنانيون في انتظار الجواب عن الهدف الفعلي من التلاعب بقانون الانتخاب، فيما إبقاؤه على ما هو عليه كفيل بإجراء الاستحقاق من دون عوائق تذكر.





وفي غضون ذلك، وفيما المجزرة الدستورية التي ارتكبت امس مصيرها الطبيعي الطعن امام المجلس الدستوري، رد المكتب الاعلامي في قصر بعبدا بالوقائع على اتهام رئيس الجمهورية بمخالفة الدستور لناحية عدم اجراء الانتخابات الفرعية لملء المقاعد النيابية التي شغرت بالوفاة او الاستقالة، ليخلص، على ضوء الحقائق المثبتة بالوثائق والمستندات الرسمية، إلى أن من البديهي والمنطقي التوقف عن اختلاق الروايات والادلاء بمواقف لا تأتلف مع الحقيقة بصلة، ذلك ان رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على الدستور والتزم نصوصه، ومارس مسؤولياته في المحافظة على قسمه وعلى القوانين اللبنانية، لم يكن ولن يكون في وارد مخالفة احكام الدستور، في وقت يطيح غيره بما يمليه عليه الدستور من مسؤوليات وواجبات والتزامات، والامثلة على ذلك كثيرة جدا.





وعلى خط آخر، برز اليوم اللقاء الذي جمع في قصر بعبدا الرئيس عون مع السفير الروسي بحضور المستشار الرئاسي للشؤون الروسية النائب السابق امل ابو زيد. فخلال اللقاء، اشار الرئيس عون الى الموقف الذي اعلنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وطلب رسميا من السفير الروسي ابلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور، علها توفر معلومات إضافية يمكن ان تفيد التحقيق القضائي في الجريمة. فوعد السفير بنقل الطلب الرئاسي الى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه.

غير ان بداية النشرة مع مصير المجزرة الدستورية التي ارتكبت امس.



