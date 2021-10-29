living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إجتماع طارىء في مركز أحراج فنيدق القموعة بحث في خطة طوارىء تحفظ غابات المنطقة جراء القطع الجائر

29
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد اجتماع طارئ في مركز أحراج فنيدق القموعة ضم رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا، رئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبد الحي، رئيس بلدية مشمش محمد بري، احمد زكريا ممثلا منسق عام "تيار العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين، رئيس مصلحة الزراعة في عكار طه مصطفى، مختار فنيدق علي بدر إسماعيل، وأعضاء بلدية وممثلين عن الجمعيات البيئية المحلية وبعض الجمعيات المانحة بالإضافة الى العديد من الشخصيات والناشطين في الحقلين البيئي والاجتماعي.

وتمحور الاجتماع، بحسب بيان، حول "وضع خطة طوارئ على المدى القصير والمتوسط والطويل بما يحفظ غابات المنطقة المهددة جراء القطع الجائر الذي حل بها في الآونة الأخيرة حيث وبالرغم من كل المناشدات التي قام بها رؤساء البلديات لم تبادر الجهات المعنية الى الحد من التدهور الحاصل".

وبعد المداولات اعلن المجتمعون، "على المستوى القصير والفوري: انشاء صندوق دعم لمركز أحراج القموعة الذي يتولى مراقبة غابات فنيدق ومشمش، هدفه تأمين حاجياته والعمل على صيانة آلياته حتى يستمر في القيام بواجباته. وكانت مبادرة فورية من بعض الحاضرين بتأمين الدعم للمحروقات للاسبوعين القادمين، والتواصل مع قيادة الجيش من أجل إقامة حواجز ثابتة على الطريقين الرئيسيين في المنطقة، إقامة دعوى لدى المدعي العام البيئي ضد الذين يقطعون الأشجار بغية التجارة بحطبها وذلك بعد تحذيرهم وإقامة الحجة عليهم، والسعي الى تأمين ما يمكن من مواد تدفئة للأسر الأكثر حاجة".

كما واعلنوا، "على المستوى المتوسط والطويل الامد: السعي لدى الوزارات المعنية لتنظيم عملية التشحيل وإقامة معمل فرم وضغط مخلفات التشحيل وتحويلها الى مادة ملائمة للتدفئة وذلك عبر تجهيز مشروع متكامل وتقديمه للجهات المانحة، مسح الغابات عبر استخدام نظام ال GIS وتقسيم الغابات الى وحدات مما يخدم أعمال المراقبة والتنمية المستدامة، القيام بنشاطات توعوية متنوعة في المدارس لترسيخ مفهوم أهمية الغابات وما تحتويه من أشجار ونباتات وحيوانات للمنظومة البيئية بشكل عام".

واتفق الحاضرون على "انشاء لجنة متابعة وهيئة طوارىء تعمل على تحقيق ومتابعة ما تم الاتفاق عليه والتواصل مع الوزارات والمراجع المختصة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout