ماذا جاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري؟

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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:
"- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 247 فحصا.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 23
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1362 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 12
- حالات وفاة: 0
إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.
رقم الهاتف 01832070".