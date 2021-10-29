وزير التربية يطلق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة

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أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي التعميم رقم 22/م/2021 المتعلق بحملة التلقيح ضد فيروس كورونا في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة.

وضمن إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة، وبهدف الحمایة من تفشي وباء كوفيد-19 والتخفیف من الإصابات للفئات المستھدفة كأولویة لتخفیف الحالات التي تستدعي العنایة الفائقة،

ستتولى وزارة الصحة العامة من خلال العيادة النقالة وعبر فرقها الميدانية عملية التلقيح بلقاح فايزر للتلامذة وأفراد الأسرة التربوية والعاملين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19.

لذلك وحرصًا على صحة وسلامة التلاميذ وأفراد الأسرة التربوية والعاملين، طلبت الوزارة إلى جميع مديري الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة:

إرسال نموذج التعهد المرفق ربطًا إلى ذوي التلامذة الذين هم من مواليد 2010 وما فوق بهدف ملء كل المعلومات في النموذج والتوقيع عليه وإعادته الى المؤسسة التربوية،

- يتكفل مدير المؤسسة وعلى مسؤوليته الشخصية تسجيل بيانات التلامذة الذين هم من مواليد 2010 وما فوق وفراد الأسرة التربوية والعاملين الذين لم يتلقوا اللقاح باستخدام الرابط التالي: https://covax.moph.gov.lb/offlinevaccine وذلك بعد اخذ موافقة ذوي التلامذة وباعتماد إسم المستخدم وكلمة المرور اللذين ستُزود بهما جميع المؤسسات التربوية من الوحدة المعنية في وزارة التربية والتعليم العالي.

وستتولى وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي التواصل مع مدير المؤسسة لإجراء اللازم.