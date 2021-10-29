فكتور حجّار أتمّ التحضيرات اللازمة لإطلاق مشروعي البطاقة التمويليّة ودعم شبكة الأمان الاجتماعي

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعيّة الدكتور هكتور حجّار البيان التالي:

بما يتعلّق "بالبطاقة التمويليّة" و"المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد ١٩ والأزمة الاقتصادية في لبنان"، يهمّ الوزير حجّار أن يوضح بأنه أتمَّ التحضيرات اللازمة من جانبه لإطلاق هذين المشروعين بعد عملٍ متواصل مع المعنيين منذ اليوم الأول لتسلّمه مهامه في الوزارة. كما يؤكّد بأن المنصة Impact ستكون جاهزة من الناحية التقنيّة واللوجيستيّة للبدء بعمليّة التسجيل خلال 10 أيام. ولكن ما يعيق البدء بعمليّة التسجيل وبإطلاق "المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد ١٩ والأزمة الاقتصادية في لبنان" المعروف ب ESSN، الذي أصبح حاجة ملحّة في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، هو إقرار التعديلات المطلوبة وفق القانون رقم ٢١٩ في مجلس النواب.