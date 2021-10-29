وزير الزراعة من اسطنبول: الفاو صنفت لبنان من بين 20 دولة مهددة بانعدام الأمن الغذائي

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في كلمة ألقاها وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في اسطنبول، أكد "بناء نظم غذائية ذات قدرة أكبر على الصمود والشمول والإستدامة."

ولفت الحاج حسن إلى أن "من تداعيات كورونا والأزمة الإقتصادية، تعرض أكثر من 50% من سكان لبنان لخطر عدم الوصول إلى الإحتياجات الغذائية الأساسية"، قائلًا: "إن منظمة الفاو صنفت لبنان من بين 20 دولة مهددة بانعدام الأمن الغذائي عالميًا."

ودعا إلى وجوب "جعل النظام الزراعي والغذائي محركًا رئيسيًا لضمان قدرة الإقتصاد اللبناني على الصمود وتحويله نحو اقتصاد منتج."