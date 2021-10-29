الرئيس عون استقبل السفر الروسي وهذا ما طلبه منه

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السفير روداكوف اكد ان بلاده مهتمة بمساعدة لبنان والمساهمة في عملية النهوض الاقتصادي

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف العلاقات اللبنانية – الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة. وخلال اللقاء الذي حضره مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق امل أبو زيد، أشار الرئيس عون الى الموقف الذي اعلنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وطلب رسميا من السفير روداكوف ابلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور، علها توفر معلومات إضافية يمكن ان تفيد التحقيق القضائي في الجريمة. فوعد السفير روداكوف بنقل الطلب الرئاسي الى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه.

كما عرض خلال اللقاء التعاون القائم بين لبنان وروسيا في مجال الطاقة. فرحب الرئيس عون بالرغبة التي ابدتها الشركات الروسية في العمل مع الدولة اللبنانية لا سيما في ما خص مصفاتي النفط في طرابلس والزهراني، على ان يصار الى اعداد دراسة كاملة وشاملة حول الموضوع. كما تناول البحث الاتفاقية المتعلقة بمنشآت النفط في طرابلس. واكد السفير الروسي ان بلاده مهتمة بمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، والمساهمة في عملية النهوض الاقتصادي.

تهنئة بالمولد النبوي الشريف

إلى ذلك، تلقى الرئيس عون برقية تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف من الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي، لفت فيها الى القواسم المشتركة التي تجمع لبنان وايران، والتي يجب الاعتماد عليها "لكي نخطو خطوات اكثر جدية في مسار توطيد وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"