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“القوات” تدّعي على “الأخبار”

29
OCTOBER
2021
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أكدت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، أنّ “كلّ ما ورد في التقرير المنشور في صحيفة الأخبار بعنوان محاضر التحقيق في أحداث الطيونة، يحتوي على الكثير من المغالطات ولا يمتّ الى الحقيقة بأيّ صِلة، وتذكِّر الدائرة بأنّ قيادة الجيش اللبناني كانت قد أصدرت بيانًا ردًّا على ما دأبت بعض وسائل الإعلام على نشره، والمقصود صحيفة الأخبار، نفت فيه ما يتمّ تسريبه ونشره وإشاعته”.

 

وشددت الدائرة في بيان، على أنّ “ما سمّته صحيفة الأخبار زوراً بمحاضر التحقيقات عارٍ من الصحة تماما، خصوصا أنّ الوقائع المصوّرة من الدعوة إلى التظاهرة وعدم تنظيمها، إلى الدخول عنوة إلى شارع الفرير في عين الرمانة، وما بينهما مَن بدأ بإطلاق النار، هي وقائع مثبتة ودامغة، فضلاً عن أنّ الصحيفة تولّت منذ حادثة عين الرمانة فبركة التقارير الصادرة عن غرفها السوداء”. كما أكدت أن “القوات اللبنانية ستدّعي على الصحيفة بجرم تزوير ونشر محاضر من تحقيق سري، إذ إنّ سرّيّة التحقيق هي جانب أساس وحاسم في تحقيقات تُجرَى في قضايا حسّاسة على غرار حادثة الطيونة-عين الرمانة، كما ستدّعي عليها بجرم الافتراء الجنائي”.

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