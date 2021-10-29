living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تفاصيل حالة الطقس في لبنان

29
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة، تهطل امطار خفيفة متفرقة فترة بعد الظهر كما يتشكل الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة: منخفض جوي فوق تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا خلال الأيام المقبلة.
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و 29 درجة)

 

- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة مع رياح ناشطة أحيانا واحتمال حدوث برق و رعد في المناطق الشمالية كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

 

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة، تهطل امطار خفيفة متفرقة فترة بعد الظهر كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

 

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم مع امطار متفرقة في الفترة المسائية بخاصة في المناطق الداخلية .

 

الإثنين: غائم اجمالا مع رياح ناشطة وارتفاع في درجات الحرارة، تهطل امطار محلية متفرقة ومتقطعة كما يتشكل الضباب على المرتفعات.


- الحرارة على الساحل من 17 الى 28 درجة، فوق الجبال من 13 الى 23 درجة، في الداخل من 12 الى 23 درجة.


- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و 40 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,54
- ساعة غروب الشمس: 17,49

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout