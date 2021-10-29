عناوين الصحف ليوم الجمعة 29 تشرين الأول 2021

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الأخبار

إنجاز الاتفاق على الكهرباء بين لبنان والأردن وسوريا

عقوبات على جميل السيد والعرب وخوري: أميركا تواصل الترهيب

الرواية الكاملة للجيش: ماذا حصل في الطيونة؟

البناء

مجلس النواب يرد الرد… والتيار إلى الطعن… واحتمالات تأجيل الانتخابات واردة

الضغوط لإقالة قرداحي تربك الحكومة… وحزب الله يحيي شجاعته ويحذر

بيطار يتراجع… وصوان يتقدم… وعقوبات أميركية على السيد والعرب وخوري

اللواء

إعصار أميركي يضرب لبنان: عقوبات تأديبية وتقرير خطير لصندوق النقد

الكتل المتصادمة تتفق على تطيير الانتخابات .. وحزب الله يهدّد الحكومة إذا أقيل قرداحي

تقرير سري لصندوق النقد.... مصرف لبنان واجه عجزاً قدره ٤،٧ مليار دولار

الجمهورية

واشنطن تستأنف مسلسل العقوبات.

النايلون مشكلة الخبز الجديدة.

هل "غامر" سليمان فرنجية.

الديار

الاشتباك السياسي يعطل «التسوية» في البرلمان والانتخابات في دائرة الخطر؟

الرياض ترفض «تودد» ميقاتي: لست على جدول اعمالنا ولبنان ليس اولوية

«رسالة» اميركية قاسية للحريري وباسيل .. توجه «للفلفة» استدعاء جعجع!

نداء الوطن

المجلس ردّ "الردّ العوني"... وبرّي "عمّق" جراح باسيل الانتخابية

واشنطن تنكش "زبالة" السلطة وتفضّ "العقود الآسنة"!

"المركزي" يُجرجر الإنهيار منذ العام 2015