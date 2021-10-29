أسرار الصحف ليوم الجمعة 29 تشرين الأول 2021

A + A -

البناء



قالت مصادر وزارية إن الضغط لإقالة أو استقالة الوزير جورج قرداحي تسبب بأزمة حكومية قد ينتج منها شللاً في العمل الحكومي إذا تجاوزت الحكومة القطوع الذي مثله الخلاف على مسار القاضي طارق بيطار، وقالت إن بيان حزب الله بهذا الصدد أكثر من تضامني.



توقف سفير أوروبي أمام كلام الرئيس السوري أمام حشد ضباط الجيش وإشارته إلى المرحلة الجديدة التي بدأت مع الانسحاب الأميركي من أفغانستان وحتمية استمرارها وانعكاسها على المنطقة، داعياً إلى الصمود كعنوان للمواجهة لأن المتغيرات الكبرى آتية.

الجمهورية

رفض مسؤول جديد إتهامه بالانتساب إلى جهة حزبية ولفت إلى أنه يزور الجميع أسبوعياً.

سألت اوساط عن سبب بث حديث أدلى به وزير لبناني قبل شهر من توليه الوزارة في هذا التوقيت وهل هي رسالة سياسية سلبية للحكومة.

لوحظ أن بعض الوزراء لم يطلوا على الإعلام حتى الآن ولا أحد يعرف ماذا يفعلون في وزاراتهم.

اللواء



توقع مصدر لبناني واسع الاطلاع،ارتفاع وتيرة العقوبات الدولية على شخصيات لبنانية كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية!



لم يحدث في تاريخ القضاء أن تعرض قاضٍ إلى كمّ هائل من دعاوى الرد، تحت مسميات قانونية متعددة، كما حدث وحصل للمحقق في انفجار المرفأ!



تلجأ «المافيا» التي جمعت أموالاً طائلة من افتعال أزمات المحروقات قبل تأليف الحكومة إلى استخدام بالغ الإساءة لإعلام المواقع لجهة تهيئة المستهلكين نفسياً لألاعيب التلاعب بالاسعار.