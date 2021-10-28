المستقبل ردًا على بيان حزب الله: أتحفنا بمطالعة دفاعية عن الوزير المتذاكي

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صدر عن تيار المستقبل, بيان جاء فيه: "بعد ساعات على بيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واعلانه التبرؤ من الكلام المشين لوزير الاعلام جورج قرداحي بحق المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، أتحفنا حزب الله بمطالعة دفاعية عن الوزير المتذاكي، ضمنها هجوماً عنيفاً على المملكة ودول الخليج العربي".

وأضاف, "لقد اعتاد اللبنانيون على هذه اللغة من حزب الله ، بمثل ما اعتادوا على خروجه عن مقتضيات المصلحة الوطنية واصراره على وضع لبنان في خانة العداء لاشقائه، كرمى لعيون اولياء اموره في طهران".

وتابع, "ان حزب الله يعطي نفسه حقوقاً في تعطيل مجلس الوزراء وتعليق اجتماعاته والتلويح بمائة الف مقاتل لخدمة الاجندة الايرانية، ويستكثر على بعض اللبنانيين الدعوة الى استقالة وزير استعان بمواهبه الاعلامية لتعريض علاقات لبنان باشقائه العرب لاشد المخاطر".



وأردف, "اسوأ ما في بيان الحزب انه يتخذ من سيادة لبنان مادة للتحريض على بلدان الخليج مجتمعة، في ما هو يعرض سيادة لبنان يومياً للاهانة والخرق والتسيب ويعتدي على سيادة دول وشعوب عربية، بالتكافل والتضامن مع الحرس الثوري الايراني وادواته المعروفة في سوريا والعراق واليمن والبحرين والعديد من دول المنطقة".

واستكمل, "الاسوأ من ذلك ايضاً انه يتباكى على الحريات الاعلامية والديموقراطية، فيما يعتبر النموذج الايراني مثله الاعلى في عالم الحريات، او بالاحرى في عالم القمع والانغلاق واستدعاء الشعوب الحرة".

وختم البيان, بالقول: "اننا في تيار المستقبل ندين باشد العبارات تطاول الحزب على الاشقاء العرب وتعريضه مصالح لبنان للخطر من جديد، ونعتبر بيانه خروجاً كاملاً على الاصول وتعدياً على مقام رئاسة الحكومة وموقفها ومحاولة رخيصة لاختصار السيادة الوطنية بمواقف عشوائية صدرت عن مسؤول غير مسؤول في الدولة اللبنانية".