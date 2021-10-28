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حزب الله: موقف وزير الإعلام جورج قرداحي شجاع وشريف

28
OCTOBER
2021
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 أصدر حزب الله البيان التالي: "يُشيد حزب الله بالموقف الشجاع والشريف الذي اتخذه معالي وزير الإعلام الأستاذ جورج قرداحي من موقعه الإعلامي والأخلاقي والوطني دفاعاً عن شعب اليمن المظلوم، وتوصيفه للعدوان على حقيقته باعتباره عدواناً أدى إلى سفك الدماء وقتل مئات الآلاف وحصار شعب بأكمله تحت مخاطر الجوع والمرض."

كما ويندّد حزب الله بـ"الحملة الظالمة التي تقودها السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي ضده، ويعتبرها اعتداءً على سيادة لبنان وحرية مواطنيه بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم دون خوفٍ أو تهديد، وابتزازاً مرفوضا يطعن في كرامة كل لبناني."
وتابع البيان: "إننا إذ نرفض رفضاً قاطعاً اي دعوة الى إقالة الوزير أو دفعه الى الاستقالة فإننا نعتبر هذه الدعوات اعتداء سافراً على لبنان وكرامته وسيادته."
وأضاف: "إنّ حزب الله يندد بشكل خاص بمواقف بعض السياسيين اللبنانيين المأجورين وضعاف النفوس وكذلك ببعض الإعلاميين ووسائل الإعلام اللبنانية التي شاركت في هذه الحملة المدفوعة الثمن، ويعتبرها إهانةً صريحةً لمسيرة الإعلام اللبناني بمجمله، وسقوطاً اخلاقياً كبيراً وإساءةً خالصة الى لبنان وشعبه وسيادته وكرامته الوطنية."

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