مؤتمر صحافي غدا لمياومي كهرباء لبنان في مقر الاتحاد العمالي

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يعقد عمال ومياومو "مؤسسة كهرباء لبنان" مؤتمرا صحافيا في الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر غد الجمعة، في مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان، بمشاركة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر، لشرح مطالبهم وأهمها:

1-الاسراع بإيجاد حل منصف لقضية المياومين المتعلقة بالقانون 287.

2- تعديل دفتر الشروط الخاص باليد العاملة الداعمة للمؤسسة وعدم العودة لعقد قديم تاريخه 2018.

3-المطالبة بأجرة يومية مقبولة للعمال ولحاملي الشهادات تتناسب مع مقتضيات الحياة اليومية.

4-المطالبة بديمومة العمل وعدم توقيف أي عامل من الحضور الى مركز عمله ودفع الرواتب للعمال.