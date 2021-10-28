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وفد نقابي فرنسيّ ومعاهدات تعاون في نقابة المحامين في بيروت

28
OCTOBER
2021
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زار وفد نقابي فرنسي نقابة المحامين في بيروت، وضمّ الوفد نقيب المحامين في مرسيليا جان رفاييل فرناديز ونقيب المحامين في مونبليي نقولا بوديل دو بوزارينغ ونقيبي المحامين السابقين في مونبوليي جيرار كريستول وبيار شابيل وعضو مجلس نقابة مونبوليي أمين فرج ونقيب المحامين في تولوز بيار دوناك وعضو مجلس نقابة تولوز أوليفيه غان، وذلك إستكمالاً للزيارات التي قام بها نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الى فرنسا في شهر أيلول المنصرم والتي أجرى خلالها لقاءات عديدة مع نقابات المحامين الفرنسية لعرض شجون وهموم المحامين اللبنانيين وكيفية مساندتهم في هذه الظروف توصلاً لإتمام بعض معاهدات التعاون معها.

وتخلل اللقاء التوقيع على أربع معاهدات تعاون مع نقابة المحامين في بيروت وهي معاهدتان مع نقابتي مرسيليا وتولوز تنصّان كلّ واحدة منها على تبادل المتدرجين والخبرات وعلى تعاون على المستوى المهنيّ والعلميّ؛ والمعاهدة الثالثة مع مؤسسة JURIS'PREDIS تنصّ على منح حقّ الوصول الى بنك إجتهادات ومعلومات حقوقية قيمّة مجاناً للمحامين اللبنانيّين، وذلك بدعمٍ من تجمع نقباء المحامين الفرنسيين Conférence des Batonniers ؛ والمعاهدة الرابعة هي معاهدة تعاون ملحقة لمعاهدة سابقة تمّ توقيعها سنة ٢٠١٣، مع مؤسسة LEXBASE E-LEARNING، تمنح مئة حصّة تدريب علميّ للمحامين اللبنانيّين، وذلك بدعمٍ من نقابة المحامين في مونبليي.

وفي الختام، قلّد نقيب المحامين في تولوز بيار دوناك النقيب ملحم خلف ميدالية نقابة تولوز، كما قلّد نقيب المحامين في مونبوليي نقولا بوديل دو بوزارينغ كلّ من النقيب خلف والمحامي جو كرم ميدالية نقابة مونبوليي. وقدّم النقيب خلف هدايا تذكارية الى أعضاء الوفد الفرنسيّ.

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