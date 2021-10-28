الخارجية شجبت الهجوم الارهابي في محافظة ديالي وأكدت وقوف لبنان مع العراق ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدته

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أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان عن "إدانتها وشجبها للهجوم الإرهابي الإجرامي الذي طال المدنيين الامنيين في منطقة المقدادية من محافظة ديالى العراقية، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الأشقاء العراقيين".

وتقدمت بخالص "تعازيها وأصدق مواساتها لجمهورية العراق الشقيق، حكومة وشعبا، ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنين للشهداء الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل".

وأكدت "وقوف لبنان مع العراق ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدته، ودعم مساعي الحكومة لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار للشعب العراقي العزيز".