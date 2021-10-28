بالاسماء.. "المستقبل" حسم خياراته شمالاً لانتخابات ٢٠٢٢

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كشفت مصادر مقربة من تيار المستقبل، عبر وكالة "أخبار اليوم"، أن تيار المستقبل حسم خياراته شمالاً بالنسبة للانتخابات النيابية لعام 2022، إذ أبلغت القيادات شفهيّاً كلّ من النائب السابق مصطفى علوش، عضو المكتب السياسي في التيار ناصر عدرا وكريم كبارة نجل النائب محمد عبد اللطيف كبارة بقرار ترشيحهم عن المقاعد المخصصة لطرابلس.

كما أكدّ المصدر أن القرار بالنسبة لمنطقة الضنية قد حُسم بصورة نهائية لجهة اعادة ترشيح النائب سامي فتفت والدكتور هيثم الصمد، اما بالنسبة الى المقعد المخصص للمنية فأصبح مؤكدا الابقاء على ترشيح النائب عثمان علم الدين .