غادرت منزلها الزوجي مصطحبةً معها طفلتها الرضيعة

A + A -

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة ماي غَنغاني دابالوس May Gangani Dabalus من مواليد عام 1990، فيليبنية الجنسية، التي غادرت بتاريخ 16-10-2021 منزلها الزوجي الكائن في بلدة أمهز - بعلبك إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه، مصطحبةً معها طفلتها الرضيعة ندى توفيق راشد (من مواليد عام 2020، لبنانية). لذلك، يرجى مِمَّن شاهدهما ولديه أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتصال بمخفر اللبوة في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 230273-28، للإدلاء بما لديه من معلومات.