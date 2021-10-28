لبنان القوي ينسحب من جلسة الأونيسكو.. وباسيل يتحدث عن مخالفة دستورية كبيرة

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أشار رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، في كلمة له من قصر الأونيسكو، إلى أنه "انسحبنا من الجلسة التشريعية بسبب حدوث مخالفة دستورية كبيرة".



وشدد على أن "التصويت اسقط اقتراح اللجان بالنسبة لتصويت المغتربين لـ128 نائبا لانه حصل على 61 صوتا فقط وبالتالي لم ينل الاكثرية المطلقة"، لافتًا إلى أن "ما حصل لجهة احتساب الـ59 كأكثرية مطلقة يعتبر تعديلا للدستور ويؤدي للطعن بما حصل".



واعتبر أن "الأكثرية المطلقة هي 65 نائبًا بحسب الدستور"، وسأل "ما هي الاسباب للتلاعب بقانون الانتخاب ولماذا نختلق اشكالات قانونية ودستورية؟".

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