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أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذا الموعد

28
OCTOBER
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الداخلية، وتهطل امطار تشتد غزارتها احيانا وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة: طقس خريفي وماطر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.



(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و29 درجة مئوية)

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسط ومرتفعة صباحا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الداخلية وارتفاعها بشكل محدود على الساحل وفوق الجبال، يتحول بعد الظهر الى غائم مع امطار تشتد غزارتها احيانا قي المناطق الشمالية الشرقية من البلاد مساء ورياح ناشطة، كما يتكون الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

 

الجمعة: غائم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الداخلية، وتهطل امطار تشتد غزارتها احيانا وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

 

السبت: غائم جزئيا بالاجمال بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية، وتهطل امطار متفرقة خفيفة ورياح ناشطة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

 

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.

 

الحرارة على الساحل من 17 الى 28 درجة، فوق الجبال من 10 الى 24 درجة، في الداخل من 10 الى 24 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 70%

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:26 درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:6,54

- ساعة غروب الشمس: 7,49

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