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عناوين الصحف ليوم الخميس 28 تشرين الأول 2021

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 الأخبار: هل قال البيطار الحقيقة؟

مبادرة الراعي تجمّد استدعاء جعجع للتحقيق: بكركي تطلب التسوية منعاً لفتنة كبرى
ا

 

 


الديار: «عرض عضلات قواتي» ومخرج الراعي للاستدعاءات موضع بحث بعد رفض باسيل

 

 

 


البناء: الغضب السعودي رد مفرط على كلام قرداحي فهل هو لحماية جعجع أم رد على هجوم مأرب؟ / مجلس النواب اليوم أمام غموض المواقف من صيغة الراعي فهل ينطلق مسار المجلس الأعلى؟/ تحقيق الطيونة يتجمد عند تمنع جعجع وغياب الخطوة التالية… ودعوى دياب قد تغير مسار بيطار/

 

 

 


نداء الوطن: معراب تحت "الحراسة الشعبية"... و"القوات" ترفض "تجزئة ملف المرفأ"
"طلقة حوثية" في رأس الحكومة: قرداحي "أردى" ميقاتي!

 

 

 


النهار: إنذارات بعزل خليجي... و"لا" قواتية للاستدعاء

 

 

 

 

الجمهورية: لبنان مربك داخلياً ومحرج خليجياً

 

 

 


اللواء: احتجاجات رسمية خليجية على مواقف قرداحي.. وعون وميقاتي لأطيب العلاقات مع السعودية
باسيل يسقط «مقايضة بكركي - عين التينة».. وجعجع يطوّق القضاء العسكري

 

 


l'orient le jour: Les contours d’un petit compromis à la libanaise

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