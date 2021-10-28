عناوين الصحف ليوم الخميس 28 تشرين الأول 2021

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الأخبار: هل قال البيطار الحقيقة؟

مبادرة الراعي تجمّد استدعاء جعجع للتحقيق: بكركي تطلب التسوية منعاً لفتنة كبرى

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الديار: «عرض عضلات قواتي» ومخرج الراعي للاستدعاءات موضع بحث بعد رفض باسيل



البناء: الغضب السعودي رد مفرط على كلام قرداحي فهل هو لحماية جعجع أم رد على هجوم مأرب؟ / مجلس النواب اليوم أمام غموض المواقف من صيغة الراعي فهل ينطلق مسار المجلس الأعلى؟/ تحقيق الطيونة يتجمد عند تمنع جعجع وغياب الخطوة التالية… ودعوى دياب قد تغير مسار بيطار/



نداء الوطن: معراب تحت "الحراسة الشعبية"... و"القوات" ترفض "تجزئة ملف المرفأ"

"طلقة حوثية" في رأس الحكومة: قرداحي "أردى" ميقاتي!



النهار: إنذارات بعزل خليجي... و"لا" قواتية للاستدعاء

الجمهورية: لبنان مربك داخلياً ومحرج خليجياً



اللواء: احتجاجات رسمية خليجية على مواقف قرداحي.. وعون وميقاتي لأطيب العلاقات مع السعودية

باسيل يسقط «مقايضة بكركي - عين التينة».. وجعجع يطوّق القضاء العسكري





l'orient le jour: Les contours d’un petit compromis à la libanaise