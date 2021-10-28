أسرار الصحف ليوم الخميس 28 تشرين الأول 2021

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقفت مصادر دبلوماسية أمام المتغيرات العسكرية المتسارعة في مديريات مأرب لصالح حكومة صنعاء، وتوقعت أن يزداد التسارع مع انحيازات قبلية وعسكرية وإدارية طلباً لوقف الحرب ما يشكل نقطة تحول في الحرب.

خفايا

توقعت مصادر سياسية تصاعد الضغوط الخليجية على الحكومة بخلفية القضية المثارة بوجه الوزير جورج قرداحي، وقالت المصادر إن أي محاولة للنيل من قرداحي أملاً باسترضاء أصحاب الحملة ستهدد بانفراط عقد الحكومة

نداء الوطن: خفايا

كان لافتاً البيان الذي أصدرته قيادة الجيش ليل أمس ونفت فيه التسريبات التي يتم تداولها حول التحقيقات في حادثة الطيونة، وقد جاء قبل ساعات من موعد دعوة رئيس "حزب القوات" سمير جعجع لسماعه كشاهد.

تبين ان مجموعات معارضة لم تكن على اطلاع على اتفاق حصل بين مجموعتين تقنيتين ولم تعرف تفاصيله.

اللواء: أسرار

همس

بات مرجعان كبيران يميلان لإستعادة تجربة مماثلة لإحتواء مخاطر أزمة مع الجانب العربي، تنعكس سلباً على مساعي الانفراج..



غمز

لم تفلح جهود حزب حليف لطرفين، في إحتواء الاشتباك القائم بينهما، ومخاطر انعكاساته على تماسك «جبهة المحور»..



لغز

جرى تذكير وزير أدخل البلد في أزمة بتصريح له، عندما دعا الوزير شربل وهبة، بعد انزلاقاته المعروفة إلى الاستقالة فوراً، فكيف بالأحرى هو!