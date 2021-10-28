living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأخبار: خلافات تعصف بقادة مجموعات المجتمع المدني

28
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: لم يدم اتفاق الدمج بين منصّتَي «نحو الوطن» و«كلنا إرادة» سوى أيام قليلة قبل أن ينفجر الخلاف بينهما، وخصوصاً بعد انتخاب الرئيس التنفيذي لـ«كلنا إرادة» ألبير كوستانيان مقرراً للمنصة المدموجة.

 

صباح أمس، تقدّم كل من رئيس مجموعة «نحو الوطن» علي عبد اللطيف وعضو اللجنة التوجيهية رندلى بيضون ومسؤولة الماكينة الانتخابية شانتال سركيس وكل الفريق العامل معها باستقالتهم من هذا الدمج. وعمد هؤلاء الى إبلاغ العاملين معهم أنهم في صدد الانفصال عن «كلنا إرادة» والعودة الى العمل في الانتخابات النيابية بشكل منفرد وتحت اسم «نحو الوطن» لأن الاسم ملك لهم. مع الإشارة الى أن المجموعة الرافضة للدمج قررت تحمل عواقب خطوتها على شكل قطع للتمويل من قبل جهات مانحة في الخارج، سواء كانت دولاً أو شخصيات، وهو ما دفع موظفين معهم الى إبداء الاستعداد للعمل مجاناً الى حين إيجاد المؤسّسين وسيلة أخرى لاستمالة الأموال.


الخلاف الرئيسي بين الطرفين تركز على أمرين:

الأول إداري ــــ مالي، يتعلق بإدارة العملية التفصيلية، وخصوصاً الشق المتعلق بكيفية توزيع الأموال، إذ إن الحديث كان يدور عن فريق كبير من العاملين كمفاتيح انتخابية ومنظمي التواصل وإدارة العلاقات وتوفير النفقات التشغيلية، وهو ما كان كثيرون يعتقدون أنه سيستهلك 40% من الموازنة، على أن ينفق الجزء المتبقي على الحملات المباشرة للمرشحين الذين ينضوون ضمن لوائحهم.

افتراق المنصّتين سيؤثّر بشكل مباشر على وحدة المجموعات

والثاني سياسي، ويتعلق بموقف مجموعة «نحو الوطن» المتشدد حيال عدم التحالف مع أي ممثل لحزب يعتبر جزءاً من المنظومة المتعاقبة على السلطة، ولا سيما حزب الكتائب برئاسة سامي الجميل وحركة الاستقلال برئاسة ميشال معوض. وتتهم المجموعة كوستانيان بخوض معركة لتسهيل أمور حزب الكتائب، وأنه كان من أشد المتحمسين لعقد التحالف مع الجميل ومعوض وآخرين، وهو ما ترفضه «نحو الوطن» التي تصرّ على أن مثل هذه التحالفات ستتسبب بخسارة كل مرشحيها في الانتخابات النيابية.


اللافت هنا، أن الفريق السياسي الذي يدير العملية من خلف الكواليس، أعلن تفهمه لوجهة «كلنا إرادة». وأعلن ممولون لبنانيون وغير لبنانيين دعمهم لفكرة دمج المنصتين، والبحث العملاني في الاستراتيجية الانتخابية الأفضل التي تضمن الحصول على ثلث أعضاء المجلس النيابي. لكن كوستانيان أعلن الإصرار على التحالف مع الكتائب ومعوّض، فيما تتمسك «نحو الوطن» بالسبب الرئيسي لإنشاء منصتها، وهو «تأمين أكبر تحالف للقوى التغييرية، ورفض أي ممثلين للأحزاب السياسية التي سبق أن مثلت السلطة لأعوام وتدّعي اليوم تمثيل الشارع المعارض».


افتراق المنصتين سيؤثر بشكل مباشر على وحدة المجموعات وسيشتّتها بين مؤيد لهذا وذاك، ما يعني فعلياً المسّ بالشرط الرئيسي للجهات المموّلة، أي تشكيل لائحة واحدة في كل لبنان. وفيما كان من المقرر أن يقدّم كل من «كلنا إرادة» و«نحو الوطن» تدريباً للنساء المرشحات الى الانتخابات وطروحات حول كيفية إدارة الحملة خلال مخيم تدريبي للنساء في برمانا يبدأ نهار غد ويستمر يومين، تمّ استبدال الفقرة التي كان عبد اللطيف موكلاً بها وتكليف الصحافي في جريدة «النهار» غسان حجار الحلول مكانه.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout