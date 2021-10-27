إغلاقٌ نهائي لمكاتب "mbc" في لبنان؟

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أغلقت شركة وتلفزيون العرب mbc مكاتبها في لبنان نهائياً وستغادر بمعداتها وموظيفها الى المملكة العربية السعودية.



هذا واستنكر رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، ما ساقه وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من اتهامات مغرضة استهدفت السعودية والإمارات.

كما لفت آل إبراهيم الى ان "المواقف الصادرة عن قرداحي مستغرَبة جداً وغير مقبولة بتاتاً، وهي لا تُعبّر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها، والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة، والعابرة للحدود والقيود، في لبنان واليمن والعراق وغيرها من الدول العربية التي تخضع لمنطق الإرهاب وسطوة السلاح".