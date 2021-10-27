الجيش: تعرض أحد المراكز العسكرية للرشق بالحجارة في منطقة حنيدر وادي خالد

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 27/10/2021 الساعة 13.30 وأثناء مرور جنازة مواطنين بالقرب من أحد المراكز العسكرية في منطقة حنيدر - وادي خالد، أقدم عدد من الشبان على رشق المركز المذكور بالحجارة ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية، مع الإشارة إلى أن المواطنين كانا قد قتلا بتاريخ 26/10/2021 أثناء محاولتهما تهريب مجموعة من السوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية. هذا وعملت وحدات الجيش بالتعاون مع وجهاء البلدة على فرض الأمن وإعادة الهدوء إلى المنطقة.



إن قيادة الجيش تنفي حصول أي عملية اقتحام للمركز العسكري كما أورده بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتدعو إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية والعودة إليها للتثبت من المعلومات قبل نشرها".