هذا ما قاله قرداحي عن "الاعتذار"

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صدر عن وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بيان جاء فيه: "أود التأكيد مجدداً على ما قلته في مؤتمري الصحافي اليوم، بأنني ملتزم تماما بالبيان الوزاري للحكومة، الذي كنت مشاركاً في إعداده، وبسياسة الحكومة الخارجية، خاصة لجهة الحفاظ على افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لا سيما المملكة العربية السعودية ودول الخليج واليمن التي أكن لهم ولشعوبهم عاطفة خاصة".

وأضاف، "أما بالنسبة للحديث الذي أجرته معي محطة الجزيرة اونلاين، وبثته منذ يومين، فيعود تاريخه الى الخامس من شهر آب، في اسطنبول، أي قبل اسابيع من تشكيل الحكومة وكنت أدليت به بصفة خاصة".

وختم البيان: "تبقى مسألة الاعتذار، فأنا لدي الشجاعة الادبية لأن أعتذر عن خطأ ارتكبته اثناء وجودي في الوزارة بصفة رسمية".