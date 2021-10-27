مثقفو بعلبك الهرمل: التطاول على مقام الوزير قرداحي تطاول على كل لبناني شريف

A + A -

استنكر "مثقفو بعلبك الهرمل" في بيان، "الحملة التي يتعرض لها وزير الإعلام جورج قرداحي، وكأن داعش تطل برأسها من جديد بعناوين جديدة وبترهيب فكري من خلال مهاجمة بعض الأقلام المأجورة للوزير قرداحي، وممارسة دور أمير الجماعة الذي يكفر ويصدر الأحكام تارة بالمطالبة بالاستقالة من الحكومة، وأخرى بالاعتذار من دولة ثانية، والجوقة معروفة الأهداف".

ودانوا "هذا التصرف البربري الجبان بحق رمز من رموز الوطن، والكل يشهد له بالاعتدال ورجاحة الرأي ومواقفه المعادية للصهيوني والتكفيري أزعجت هؤلاء الصغار. نقول لهؤلاء أن وجود معالي الوزير قرداحي في الحكومة هو من أساس الحكومة، ووجوده مرتبط بوجودها، وأن أي تطاول على مقامه هو تطاول على كل لبناني شريف".