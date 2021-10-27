اجتماع زراعي لبناني سعودي في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول.. ماذا تخلّله؟

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على هامش الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي التي تنعقد في اسطنبول عقد اجتماع مشترك بين وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية المهندس أحمد صالح العيادة، بحضور مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود، ومدير العلاقات الدولية في وزارة الزراعة السعودية نايف الشمري وقد جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون الزراعي والتبادل الزراعي المشترك بين المملكة ولبنان والعمل على عقد اجتماع تقني زراعي بين البلدين برئاسة كل من مدير عام الزراعة اللبنانية ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية.