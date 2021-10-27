وزير الزراعة التقى نظيره التركي في اسطنبول وبحث معه تطوير العلاقات الثنائية

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التقى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في اسطنبول، وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكديميرلي، بحضور المدير العام للزراعة لويس لحود، وتطرق البحث إلى تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في المجال الزراعي وتوقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لوزير الزراعة أن "اللقاء كان مثمرا وايجابيا، وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية زراعية، إضافة الى ترسيخ التعاون بين البلدين في مجال الأحراج والغابات وإنتاج الشتول الحرجية، خصوصا أن لبنان يسعى إلى زيادة المساحات الحرجية وتعويض ما فقده بسبب القطع الجائر والحرائق".