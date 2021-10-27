وفد ضباط إطفاء ألماني زار فوج الدفاع المدني في عين الحلوة

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استكمل وفد ضباط اطفاء مدينة برلين الألمانية جولته في صيدا، حيث زار مركز الدفاع المدني الفلسطيني فوج مخيم عين الحلوة، في اطار مشروع تقييم وتقديم تدريبات وشراكة مستقبلية بين فوج عين الحلوة وفوج اطفاء برلين.

وضم الوفد الألماني: رئيس قسم التكنولوجيا والمعلومات العميد الدكتور لينارد بيكر، مدير العمليات والإشراف على عدد من مراكز الإطفاء في برلين العميد تورستن بايسل، الملازم أول من اصول فلسطينية وابن مخيم عين الحلوة علي خطاب وهو إطفائي يعمل في مجال المساعدة الفنية واللوجستية والإنقاذ، قائد محطة إطفاء في برلين الرقيب ليو ديتريش، بحضور وفد من سرية اطفاء مدينة صيدا برئاسة الملازم اول سليم الغضبان، قائد القوة المشتركة الفلسطينية في المخيم عبد الهادي الاسدي وقائد فوج برج الشمالي في الدفاع المدني الفلسطيني احمد التكلي.

بداية، ثمن قائد فوج عين الحلوة زيارة الوفد الى المخيم، ثم عرض مسؤول ادارة فوج المخيم أحمد عبد الهادي لنشأة الفوج، معددا المهمات التي قام بها وحاجاته والصعوبات التي تواجهه في مهماته سواء الداخلية أو الخارجية.

بعد ذلك عرض شريط فيديو لأبرز المهمات التي قام بها الفوج والتدريبات التي تلقاها، جال بعدها الوفد على اقسام المركز والمعدات التي يمتلكها الفوج وسيارات الاطفاء والاسعاف.

وختاما، ألقى خطاب كلمة باسم الوفد الالماني، أعرب فيها عن "سرور الوفد بهذه الزيارة والاطلاع على قدرات متطوعي الفوج وانجازاتهم الكبيرة وخبرتهم رغم المدة القصيرة لنشأته"، مشيرا الى أن "الوفد الالماني وعد بالبحث في سبل التعاون المستقبلي بين فوج اطفاء برلين وفوج عين الحلوة وسرية اطفاء صيدا على الصعد كافة".

وشكر الدفاع المدني فوج مخيم عين الحلوة القوة المشتركة الفلسطينية من ضباط وعناصر وعلى رأسهم عبد الهادي الاسدي، على مواكبتهم الزيارة.