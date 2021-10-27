بوشكيان التقى وفدا من ليبنور: تطبيق المواصفات أولوية لاقتصاد منتج وفاعل

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اجتمع وزير الصناعة جورج بوشكيان، قبل ظهر اليوم، مع رئيس مجلس ادارة "ليبنور" حبيب غزيري والمديرة العامة للمؤسسة المهندسة لينا درغام وأعضاء مجلس الادارة ونائب الرئيس الدكتور أسد كلاسي والمهندس بسام نصرالله والدكتور ربيع كرباج.

وناقش المجتمعون خطة العمل المقبلة للمؤسسة ودورها الفعال على المستوى الوطني على صعيد تفعيل التزام القطاعات الانتاجية لا سيما منها المؤسسات الصناعية بالمواصفات الوطنية كما والتزام المؤسسات العامة بالمواصفات في دفاتر الشروط والمناقصات.

وبحثوا في المواضيع الادارية والتنظيمية والتقنية، وفي كيفية تأمين ظروف أفضل للموظفين في هذه الظروف الصعبة ودراسة الامكانات المتاحة لاعطائهم الحوافز المشجعة للعمل.

وأبدى الوزير بوشكيان دعمه الكامل للمؤسسة وتقديره لعمل مجلس الادارة وللجهود التي تبذلها المهندسة درغام. وشدد على أنه يضع الزامية تطبيق المواصفات في النشاط الصناعي في سلم الأولويات كونها الركيزة الأساسية لاقتصاد منتج وفاعل ومستدام. وهنأ الصناعيين على التزامهم بالمواصفات والمعايير وثمن نجاحاتهم وتفعيل قدراتهم الانتاجية والتنافسية والتصديرية بما يؤمن الاستمرارية والديمومة في القطاع الصناعي اللبناني، ويزيد من فاعلية وجوده في أسواق عالمية متطلبة يضع المستهلك معادلة النوعية والجودة والسعر الجيد في ذهنه وفي طريقة اتخاذه خياراته ومشترياته.