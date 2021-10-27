ازمة الكهرباء واستقرار البلاد بين الرئيس عون وبو صعب

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع النائب الياس بو صعب خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الاوضاع العامة في البلاد والتطورات المستجدة سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وتركز البحث على اهمية المحافظة على الاستقرار في البلاد من خلال الحد من الاحتقان والتشنج والمناخات السلبية التي سادت في الايام الماضية، وتشجيع كل مبادرة تصب في هذا الاتجاه.



وأوضح النائب بو صعب ان البحث تناول ايضًا الاتصالات القائمة لحل ازمة الكهرباء، لاسيما بعد الاتفاق على استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن عبر سوريا في ضوء القرار الاميركي بعدم تطبيق مفاعيل " قانون قيصر" على هذا الاستجرار، علماً أن اجتماعاً سيعقد خلال الساعات المقبلة مع الدول المعنية لوضع آلية تنفيذ الاتفاق. كذلك تناول البحث موضوع زيادة العراق الكميات النفطية المرسلة الى لبنان لتأمين زيادة ساعات الانتاج الكهربائي على أن يتم ذلك بوتيرة اسرع، وفق المداولات التي تمت خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى العراق قبل يومين.

ولفت النائب بو صعب الى ان المهمة التي يقوم بها الموفد الاميركي اموس هوكشتاين في موضوع التفاوض غير المباشر على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تسير بوتيرة عالية مع وجود رغبة من الجانب الاميركي في عدم اطالة الوقت لتحقيق تقدم في هذا الملف.



رئيس المجلس الدستوري

الى ذلك، استقبل الرئيس عون رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وعرض معه عمل المجلس بعد اكتمال عقده على اثر تعيين مجلس الوزراء عضوين جديدين ينتظر ان يقسما اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية خلال ايام. وقد شكر القاضي مشلب الرئيس عون على اعادة تفعيل عمل المجلس الدستوري خلال المرحلة المقبلة.

الاب زياد الحداد

وعرض الرئيس عون مع رئيس الآباء اللعازاريين في لبنان والشرق الاوسط الاب زياد الحداد، في حضور نائب رئيس "كاريتاس" في لبنان الدكتور نقولا الحجار، عمل الرهبنة في لبنان والخارج ودورها في الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان. وأوضح الاب الحداد ان رسالة رهبنة الآباء اللعازاريين الوطنية والروحية منذ انشائها كانت وستبقى خدمة الانسان والكنيسة، شاكراً مبادرة رئيس الجمهورية في تخصيص 200 مليار ليرة لبنانية من الاعتمادات التي يحركها استناداً الى الدستور، للتعويض على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

ونوّه الرئيس عون بالعمل الذي تقوم به رهبنة الآباء اللعازاريين في لبنان والشرق الاوسط من خلال اديرتها ومؤسساتها الاجتماعية والتربوية المنتشرة في لبنان وعدد من دول المنطقة.