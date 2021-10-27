باسيل عرض التطورات اللبنانية مع طراف.. وهذا ما جرى التأكيد عليه

A + A -

‏استقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، وعرض معه التطورات على الساحة اللبنانية وتم التأكيد على ضرورة ‏احترام استقلالية القضاء والوصول إلى كشف الحقائق في الملفات القضائية وفي مقدمتها قضية انفجار مرفأ بيروت وجريمة الطيونة، واجراء المحاكمات العادلة.

كذلك تم التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وشدد باسيل على أهمية الإصلاحات.



كذلك تم التأكيد على ضرورة اجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة ، وجدد باسيل مطالبة الاتحاد الاوروبي بمساعدة لبنان على كشف الأموال المهربة الى الخارج والمتأتية من الفساد.