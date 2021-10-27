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لجان ذوي شهداء وضحايا انفجار المرفأ: نطالب الراعي بتوضيح

27
OCTOBER
2021
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صدر عن لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى في انفجار المرفأ البيان التالي:

 

أمام مشهد التسويات المستجد الذي يضع دماء شهدائنا وضحايانا وجرحانا على طاولة المفاوضات والصفقات والمساومات، يهمّ لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى في تفجير مرفأ بيروت أن تجدد التأكيد على تمسكّها باستمرار التحقيق العدلي وعلى استقلالية القضاء، مشدّدة على ضرورة مثول كل المطلوبين، بدون استثناء، أمام المحقق العدلي وعدم تحويل أي منهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

 

وإذ تحذر من استعمال جريمة المرفأ ومسار تحقيق العدالة فيها كورقة تفاوض، تطالب لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلّي الطوبى بتوضيح عن الحل الدستوري الذي تحدّث عنه الثلاثاء ٢٦ تشرين الأوّل ٢٠٢١، ومبديةً أسفها في حال اتضح أن البطريرك الراعي مقتنع بالحل الرامي إلى تحويل النواب والوزراء والرؤساء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المشتبه فيهم في انفجار المرفأ، وهو مجلس غير مستقل وغير محايد ما يتنافى وأبسط قواعد العدالة.

 

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