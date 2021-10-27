بعد البلبلة.. هذا ما كشفه قرداحي

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استغرب وزير الاعلام جورج قرداحي من أن “الذين يدافعون عن حرية الإعلام ‏والرأي والقول هم الذين بدأوا بالهجوم عليّ أمس الثلاثاء”.

ولفت الى أن “المواقف التي قلتها لا تلزم الحكومة بشيء لأنني لم ‏أكن في الحكومة وبعد ان أصبحت وزيراً فأنا ملتزم بالبيان ‏الوزاري وألتزم بسيادة هذه الحكومة”.

وشدد على أنني “لم أشتم يوماً السعودية ولم أتعرض لها وأنا لا ‏أنكر الجميل للسعودية وأقول دائماً إن ما وصلت إليه هو ‏بسبب “‏MBC‏”‏.

وقال، “عندما يطالبني أحد الوزراء بالاستقالة أقول إنني ‏جزء من حكومة متكاملة ولا يمكنني اتخاذ قرار لوحدي على ‏الرغم من أنني لست طامحاً وراء المناصب وأضع مصلحة ‏لبنان فوق كل المصالح”.

ورأى أنه “لا يجوز أن يكون هناك من يُملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة من عدمه، ألسنا في بلد سيادي؟ وأنا لم أخطئ لأعتذر”.