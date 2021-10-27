ادانة من نقابة محرري الصحافة لقرارات العدو الإسرائيلي

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تدين نقابة محرري الصحافة اللبنانية قيام حكومة العدو الصهيوني بتصنيف منظمات حقوقية ومجتمع مدني فلسطينية كمنظمات ارهابية.

وتدعو النقابة كافة نقابات الصحفيين في العالم العربي والعالم الى إدانة هذه الممارسات الصهيونية التي تهدف الى مواصلة دولة الاحتلال سياسات الفصل العنصري والاعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني لا سيما حقّه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته الفلسطينية المستقلة والمكفولة بالشرعية الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي.

وتجدّد النقابة موقفها الداعم لكافة منظمات حقوق الانسان والمنظمات الاعلامية وادانة الانتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الصابر والمناضل.