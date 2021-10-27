امطار غزيرة برق ورعد.. اعتبارا من هذا اليوم

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس خريفي على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة. ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و29 درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتساقط امطار خفيفة اعتباراً من بعد الظهر في الداخل وعلى الجبال شمالاً ورياح ناشطة احياناً.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، كما يتوقع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد في المناطق الشمالية الشرقية فترة بعد الظهر.

السبت: غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد.