هكذا علّقت وزارة الخارجية على كلام قرداحي

A + A -

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بيان جاء فيه: "صدر كلام شخصي سابقا عن وزير الاعلام جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا ونشر بالامس، وهو لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية الذي عبّر عنه رئيسها في البيان الصادر بالأمس، ولا بيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب".

كما وكانت وزارة الخارجية اللبنانية, "قد ادانت مراراً وتكراراً الهجمات الارهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وهي لازالت عند موقفها في المدافعة عن أمن وسلامة اشقائها الخليجيين التي تكن لهم كل محبة واحترام وتقدير، وتنأى عن التدخل في سياساتهم الداخلية والخارجية".