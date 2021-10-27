الأنباء الكويتية: استبعاد مثول دياب أمام البيطار غداً

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الأنباء الكويتية: السؤال الأكثر تداولا في بيروت، هل سيلبي رئيس الحكومة السابق حسان دياب دعوة المحقق العدلي طارق البيطار للإدلاء بإفادته غدا، وسؤاله عمن نصحه بإلغاء زيارته التفقدية الى مرفأ بيروت، قبل الانفجار المدمر؟

والسؤال عينه يتناول رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع المستدعى للاستماع اليه لدى مخابرات الجيش اللبناني في وزارة الدفاع، صباح اليوم، حول أحداث الطيونة – عين الرمانة.

بالنسبة للرئيس دياب، زار أمس دار الفتوى وعرض ظروف دعوته للتحقيق مع المفتي عبداللطيف دريان، ولم يصدر عنه ما يوحي برغبة تلبية دعوة المحقق العدلي، وقال وكيله المحامي رشيد درباس، إن هذه المسألة قيد التشاور مع المحامين الآخرين، لكن المصادر المتابعة استبعدت لـ«الأنباء» حضور دياب امام القاضي، متحصنا بدعم رؤساء الحكومة السابقين والرئيس نبيه بري، ودار الفتوى وحزب الله من خلف الستارة، خاصة انه أدلى بإفادة بهذا الشأن منذ سنة ونصف السنة.

ووزع إعلام دار الفتوى بيانا حول اللقاء، مشيرا الى ان موقف المفتي دريان من جريمة تفجير مرفأ بيروت لا يتغير بتغيير الزمان والمكان، إما رفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء او اعتماد الآليات الدستورية والقانونية المعمول بها في «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».