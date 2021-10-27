عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

A + A -

الأخبار: كابيتال كونترول على مين؟

البطريرك يكسر الجمود السياسي والقضائي: الراعي يقايض البيطار بحصانة لجعجع





الديار: القواتيون في الشارع اليوم رفضا لاستدعاء جعجع.. و«النقل العام» يعلق اضرابه

وساطة الراعي تدفع الى تعويم المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

تحقيقات المرفأ والطيونة مهددة بتسوية تؤدي «الى لفلفتها»!



البناء: الراعي يقود مسعى الفصل بين الصلاحية العدلية لبيطار والصلاحية الدستورية للمجلس مشروع التسوية بتوافق رئاسي سينعكس على قانون الانتخابات… ومفاجآت جلسة الغد! جعجع ينتقل من الشروط السياسية للمثول إلى الاعتراض القانوني… وأمل تنفي أي مقايضة

اللواء: بعبدا تسقط «مقايضة الراعي»: محاكمة النواب أمام «الأعلى» ولا ملاحقة لجعجع

ميقاتي يرفض تصريحات قرداحي.. وبخاري: لا شرعية لخطاب الفتنة



نداء الوطن: الراعي: حلّ سياسي دستوري... والتنفيذ "من راس بكرا"

"إستنفار عام" قوّاتي وإلتفاف سيادي حول معراب



الجمهورية: الحابل القضائي يختلط بالنابل المعيشي

الراعي حمل حلاً



النهار: "تسوية" الراعي - بري تسابق التأزّم الكبير

l'orient le jour: Contre la convocation de Geagea, les forces souverainistes se mobilisent

Les assises du camp du 14 Mars momentanément ressuscitées pour défendre le leader des FL.