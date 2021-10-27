أسرار الصحف ليوم الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن الانقلاب في السودان يفتتح مساراً بعيداً من الاستقرار مرشحاً للاستمرار لشهور وسنوات، يضع السودان إلى جانب ليبيا بين الدول الأفريقية الفاشلة والمقسمة، ورجحت أن يكون السودان محكوماً من مافيات النفط والذهب والتهريب على البحر الأحمر

خفايا

قالت مصادر سياسية إن الانفراج في المسار القضائي سيبدأ من رد الاعتبار للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وتفعيله كمرجع للملاحقة وفقاً للنص الدستوري ورضوخ القضاء العدلي لهذا النص، وتوقعت أن تولد لجنة تحقيق نيابية في تفجير المرفأ يوم غد إذا سار كل شيء كما يجب



نداء الوطن: خفايا

على الرغم من إقرار قانون في المجلس النيابي بإخضاع الاموال التي تمّ انفاقها من قبل مختلف الوزارات لدعم السلع والمنتجات الزراعية والادوية والمحروقات، الا ان العقد المتعلق بالتدقيق الجنائي لم يتضمن التدقيق في الاموال المخصصة للدعم.

تبين ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قد طُلِب منه تجزئة الملف المتعلق بأحداث الطيونة بحيث أبقى يده على الشق المتعلق بالجهات المسؤولة عن الاحداث، مما يشير الى نوايا باستخدام الملف لأغراض سياسية في مختلف الاتجاهات.

تبين ان "تيار المستقبل" قد حذف رقم النائب جمال الجراح من كافة تطبيقات ومجموعات وسائل التواصل الاجتماعي العائدة للكتلة والتيار.



اللواء: أسرار

همس

يجري تسريب توقعات في ما خص مشروع القانون الذي يجري تحضيره في الكونغرس ضد فريق حزبي، ومدى انعكاساتها على بعض القطاعات المالية.



غمز

عرضت مصارف كبرى، بيع ممتلكات عقارية، بعد أن أقفلت عدداً من الفروع في العاصمة وغيرها.



لغز

تُراهن جهات رسمية على تحقيق إنجاز خلال شهر، في ما خص توفير التغذية بالكهرباء.

الجمهورية: أسرار

"شو نحنا كنا عم نشيل الزير من البير"

تحدثت مصادر حكومية عن إمكان إجتماع مجلس الوزراء مجدداً فقالت: "شو نحنا كنا عم نشيل الزير من البير".

المؤسسة لا تتحرك من دون طلب القضاء المختص

حرص مرجع غير مدني على إبلاغ مرجع روحي أنّ المؤسسة التي يرأس لا تتحرك من دون طلب القضاء المختص بعد أن يتولّى هو التحقيق في الملفات التي تُحال اليه.

عودة التسلّح

تحدثت تقارير عن عودة التسلّح ولو بشكل محدود إلى إحدى مناطق لبنان.