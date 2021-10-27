البناء: ميقاتي يتجه لإقرار مطالب اتحادات قطاع النقل البري

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، تعليق إضراب قطاع النقل العام الذي كان مقرراً اليوم، وكشف في تصريح، بعد لقائه ميقاتي، أنه «سيبداً دعم القطاع في 1\12\2021، بالبنود التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اليوم (أمس)».

وشدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، على «أننا نصّر على تطبيق خطة النقل البري»، موضحاً أنه «تم اتخاذ قرار رفع الدعم من دون وضع خطط بديلة». وأشار إلى أن «المطلوب من المعنيين القيام باجتماعات لتأمين الدعم لا لرفعه»، مشدداً على «أننا نعاني، ومشكلات النقل تنعكس على 90 في المئة من اللبنانيين».

وأوضحت أوساط مطلعة على الاجتماع أن «ميقاتي يتجه لإقرار مطالب اتحادات قطاع النقل البري، تجنباً لما ستؤول إليه الأمور في تحرك اليوم».