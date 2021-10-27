الديار: "القوات": جعجع لن يحضر الى اليرزة... وسنكون بالمرصاد

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

جزمت مصادر «القوات» لـ «الديار» ان جعجع لن يحضر الى اليرزة وهو سيكون جاهزا للمثول امام المحقق متى تم استدعاء امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله. وقالت المصادر :» زمن تركيب الملفات للقوات ولى وسنكون بالمرصاد لاي اعتداء علينا ايا كان شكله».

وقرر القواتيون التحرك اليوم في الشارع. ودعا اهالي عين الرمانة الى تظاهرة سيارة من بكركي الى معراب «ضد استدعاء الضحية لا المعتدي وتضامنا مع رئيس القوات». وانتشرت دعوات مماثلة في اكثر من منطقة. وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان معظم المناطق حيث هناك وجود قواتي ستشهد اعتصامات ووقفات تضامنية مع جعجع، الا ان التحرك الاساسي سيكون على خط بكركي- معراب».