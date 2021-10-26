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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



قبل ما يسمى أربعاء الغضب المعيشي وغير المعيشي الذي علق للتو... كأنه اليوم الثلاثاء الكبير: لقاءات جولات مواقف واتصالات ثم مخارج فحلول آنية...

المسائل دقيقة وخطرة فاستوجبت إحاطة فورية... ثم قريبة الأمد ...

وهذه القضايا تبدأ من حوادث الطيونة واستدعاء مخابرات الجيش رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ...الى تحقيقات المرفأ...وصولا" الى عدم أخذ اللجان النيابية بكتاب رئيس الجمهورية لرد تعديلات قانون الانتخابات النيابية...وتشديد الرئيس عون على الميغاسنتر.

قضية استدعاء جعجع وحوادث 14 تشرين الحساسة الى حدود الخطورة, حدت بالبطريرك الراعي الى الإندفاع بجولة استهلها بلقائه في عين التينة رئيس البرلمان نبيه بري صاحب الرؤية والأفكار والحلول بحسب ما وصفه به البطريرك الذي انتقل مرتاحا" من مقر الرئاسة الثانية الى السراي الكبير حيث التقى الرئيس نجيب ميقاتي ومن هناك الى القصر الجمهوري في بعبدا متوجا" جولته بلقاء الرئيس العماد عون ... في القصر, حرص الراعي على التأكيد أن الرئيس عون هو الذي يقود مسيرة هذا الحل...معلومات تلفزيون لبنان تشير الى أن الحل المعجل للتطورات القضائية ومتفرعاتها وملابساتها هو حل دستوري متكام وسيرسى عبر مجلس النواب وبواسطة الحكومة ومجلس الوزراء.



بالتوازي برزت محطة تتعلق بملف انفجار المرفأ ولقد حلت المسألة في صلب لقاء رئيس الحكومة السابق حسان دياب مع المفتي دريان في دار الفتوى حيث اكد المفتي انه لا يمكن أن نرضى ان يخضع الرئيس دياب لغير المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء...



في الغضون حركة دبلوماسية خرقت الأوضاع السائدة وتمثلت بزيارة السفير السعودي وليد البخاري كلا" من دار الفتوى ودار الطائفة الدرزية وتأكيد البخاري أن لا شرعية لمشروع وخطاب الفتنة وأن هدف المملكة هو حماية مبدأ العيش المشترك في لبنان..



في أي حال وفيما الاتصالات مستمرة من أجل تأمين العودة الى انعقاد جلسات مجلس الوزراء أكد رئيس الجمهورية على أن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من عمل اللجان وعليه العودة للاجتماع سريعا كما اكد ان لا عودة للحرب الاهلية...وشدد أكثر على إقرار الميغاسنتر وإقامة مراكز له لتسهيل إجراء الإنتخابات.

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من جهته أكد التطلع لمعاودة جلسات مجلس الوزراء في اقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة من أجل تفعيل عمل الهيئات واللجان وانجاز المطلوب من الحكومة كما نتطلع الى ان تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة هذه الانتخابات التي أكدت اللجان البرلمانية المشتركة على تعديلات قانونها مشيرة في توصيتها الى أن انتخابات 2022 ستجري بدءا" من السابع والعشرين من اذار المقبل...معلوم أن تحديد التاريخ النهائي للإنتخابات هو في هذه الحال , من مهمة مجلس الوزراء الذي يمكن أن يعينها بين 27 آذار, والعشرين من أيلول احتراما" للمهل ولصيام رمضان.



ما حصل في الساعات الأخيرة من العصر وحتى هذا المساء إن على مستوى الاجتماعات الوزارية -الاإدارية في شأن مشكلات النقل والقضايا المعيشية أو على مستوى التطورات الأمنية-القضائية حدا بقطاعات النقل والحركة المطلبية على تعليق إضرابات الغد كما علم أن التظاهرات والمسيرات القواتية التي تم حشدها اليوم للإنطلاق غدا من المناطق في اتجاه معراب ربما ستجمد غدا" ونقول ربما تجمد مع بروز حل وعدم توجه جعجع غدا" الى اليرزة للإدلاء بأقواله بحسب الإستدعاء.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



صحيح أن جولة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على السرايا وعين التينة وقصر بعبدا كانت مقررة قبل قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في حق رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، إلا ان هذا القرار فرض نفسه في مداولات البطريرك الراعي في المقرات الثلاثة .

أبرز ما قاله البطريرك الراعي في هذا الملف :

" لا معطيات لدي حول ملف عين الرمانة، لكننا نستهجن استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، دون غيره ".

لكن اخطر ما قاله الراعي : " بلغني أن أحد الموقوفين موجود في العناية الفائقة، ومكبلينلو إيديه".

ومن بعبدا زف البطريرك الراعي ان هناك حلا دستوريا في ما يتعلق بعودة جلسات مجلس الوزراء، ويكشف ان هذا الحل وافق عليه الرئيس بري والرئيس ميقاتي . من دون أن تعرف طبيعة هذا الحل.



من جانب القوات البنانية،

قدم وكلاء الدكتور جعجع مذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي ، اعتبروا فيها تبليغ الدكتور جعجع غير قانوني.

كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي عقيقي الذي رفض تسجيل طلب التنحي، ما دفعهم إلى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.

ويبقى السؤال : ماذا عن مثول الدكتور جعجع امام فرع التحقيق في مديرية المخابرات غدا؟



في ملف الانتخابات النيابية، اللجان النيابية المشتركة أكدت على القانون الذي رده رئيس الجمهورية، فهل يلجأ إلى الخرطوشة الأخيرة ؟ المجلس الدستوري؟

يبقى أخيرا تعليق إضراب النقل العام غدا .

البداية من قضية الطيونة عين الرمانة واستدعاء الدكتور جعجع ، وما بعد التاسعة صباح غد، موعد المثول. وماذا تقول مصادر التحقيق في مديرية المخابرات ؟





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



حراك بكل اتجاهات السياسة والقضاء والاقتصاد، وهدوء معلق على مقترحات حلول، عسى ان تكون بصيص أمل للبلد العالق في عمق النفق.

علق قطاع النقل العام اضرابه الذي كان مقررا غدا، فكان ارتياح عام في السراي الحكومي لدى رئيسه ووزرائه المعنيين الذين استجابوا لبعض مطالب الهيئات النقابية، لابعاد شبح الاضراب والاعتصام عن البلاد التي لا يزال اهلها معتصمين بالصبر رغم مرارته.

وان كانت الحلول قد اطفأت غضب السائقين، فان نار البانزين لا تزال تحرق اللبنانيين، والخبز المر خير دليل، فبات حتى الوصول الى الرغيف حلم الفقير..



بالوصول الى حقيقة مجزرة الطيونة الانظار متوجهة الى اليرزة غدا حيث الموعد المفترض لحضور رئيس حزب القوات سمير جعجع الى مديرية مخابرات الجيش للاستماع اليه، اما ما سمعه اللبنانيون منذ اعلان الاستدعاء المبني على اعترافات الموقوفين، فقد ابطل كل سمفونية الدفاع عن القضاء واستقلاليته ونزاهته من جوقة معراب السياسية، فيما قام البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بزيارة ثلاثية نحو المقرات الرئاسية – بعناوين الطيونة والمرفأ والحكومة، فكان التوصل الى حل مع رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، رحب به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اعتبار انه دستوري، كما قال البطريرك من بعبدا، مضيفا ان التماس نتائجه مفترض ان يكون اعتبارا من صباح الغد..



وصباح اليوم جدد مجلس النواب عبر لجانه المشتركة يوم السابع والعشرين من آذار موعدا للانتخابات النيابية على ان يتم تثبيته كما هو متوقع في الجلسة التشريعية العامة الخميس المقبل.

اما الايام المقبلة فستؤكد أن تداعيات الاحداث الأمنية الأخيرة قد طويت بحسب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قطع بان لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد..

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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



وتبقى الدولة هي الحل.

والدولة ارض وشعب وسلطة سياسية تعمل وفق آلية معينة تسمى نظاما.

واذا كانت ارض لبنان محددة، فجزء منها محتل، والسيادة تنتهك يوميا في البر والبحر والجو، فيما الثروات الدفينة في تهديد مستمر، وفي مقابل كل ذلك، للشعب اللبناني حقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال، الذي يتخذ حينا شكل الاجتياح والعدوان الاسرائيلي، واحيانا شكل موجات الارهاب والتكفير.



واذا كان شعب لبنان واحدا، فهو متنوع في الوحدة، وهذا التنوع ينبغي ان يراعى، ومراعاته ليست عشوائية، بل وفق قواعد الميثاق، وعلى اساس المناصفة والشراكة، ومن هنا وجوب التفاعل الايجابي بين المكونات وواجب الاحترام المتبادل للخصوصيات.



اما بالنسبة الى السلطة،

فالدستور هو قانونها الاسمى الذي ينظم عمل المؤسسات والذي تندرج تحته سائر القوانين…

ما سبق، ليس درسا في القانون الدستوري، بل مجرد تذكير بالبديهيات، فحتى بديهيات قيام الدولة مغيبة في لبنان وسط ادغال النقاشات السياسية التافهة، والسجالات المملة، التي تملأ بواسطتها غالبية السياسيين اياما تضيع من عمر الوطن والناس.

فلو عدنا الى بديهية الحق في المقاومة، لما حرضنا او خوفنا.

ولو ركنا الى بديهية المحافظة على التنوع، لما واصلنا التلاعب بالاساسيات، ومنها هذه الايام قانون الانتخاب.

ولو سلمنا ببديهية احترام الدستور والقانون، لما علقنا عمل السلطة التنفيذية او جعلنا القضاء مادة في جدالاتنا العقيمة، والمثول امامه وجهة نظر.

في كل الاحوال، لا حل الا بالدولة، ولكن ليس اي دولة… بل الدولة القوية القادرة والعادلة، التي ينجح ابناؤها في نقل القوة والقدرة والعدل من مجرد شعار، الى واقع معيوش، يتساوى من خلاله جميع الناس





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