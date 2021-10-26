ميقاتي: كلام وزير الاعلام جورج قرداحي مرفوض!

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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء البيان الاتي:

إن دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ، يعلن تمسك لبنان بروابط الاخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة .

اما بخصوص كلام وزير الاعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله ، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة اسابيع ، فهو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة اطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب وتحديداً الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.

ان رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون اي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى .فاقتضى التوضيح.