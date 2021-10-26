طليس يعلن بنود الإتفاق.. اليكم التفاصيل

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أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان السيد بسام طليس أنه وبناء” على الإتفاق الذي حصل اليوم مع دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي والوزراء: الداخلية السيد بسام مولوي – المالية السيد يوسف خليل – الأشغال العامة والنقل السيد علي حمية حيث تم الاتفاق على:

١- بدء تنفيذ الدعم للسائقين العموميين وفق الخطة التي تقدمت بها اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اعتبارا” من ٢٠٢١/١٢/١.

٢- البدء الفوري بتطبيق القانون بقمع المخالفات والتعديات على قطاع النقل البري من لوحات سيارات خصوصي ومكرر وغير لبناني على جميع الأراضي اللبنانية وأعطيت التعليمات لتنفيذ هذا القرار.

٣- أبلغ وزير الأشغال العامة والنقل ما تم إنجازه على صعيد تخفيض الرسوم لشاحنات النقل الخارجي والبرادات إلى الأراضي السورية ل٢% (مبدئيا”) كما كانت عليه سابقا” وأيضا” تم الإتفاق على تأمين المبالغ المطلوبة وطلب الملف من الهيئة العليا للإغاثة للتعويض على أصحاب الشاحنات بالمرفأ نتيجة إنفجار ٤ آب.

٤- بالنسبة للفترة الفاصلة بين اليوم – تاريخ الاتفاق والبدء بالتطبيق للدعم سوف يكون هناك اتصالات ومشاورات مع وزير الأشغال العامة والنقل من أجل البحث في تعرفة استثنائية لتغطية العجز للسائقين العموميين.

٥- البند الأخير (ومن خارج جدول الأعمال) تم الاتفاق على إعفاء السائقين العموميين من رسوم الميكانيك والمعاينة لمدة سنة كاملة ٢٠٢١ أو ٢٠٢٢ كما اتفق عليه في المرة السابقة.

وعليه

تم تعليق الإضراب الذي كان مقررا” يوم غد الأربعاء في ٢٧ تشرين الأول الجاري وكانت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري قد أعلنت منذ البدء أن هذا التحرك هو وسيلة وليس هدف بل المطلوب هو تحقيق المطالب وهذا ما حصل في اجتماع اليوم في السراي الحكومي.

واتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان مستمرة مع الزملاء النقابات السائقين بالتعاون والتكامل مع الاتحاد العمالي العام ومع رئيسه الدكتور بشارة الأسمر.

ومن يرغب بالاستفسار أو التوضيح فأعضاء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري جاهزون لذلك.