تحرك لأهالي شهداء مجزرة الطيونة.. ما هي مطالبهم؟

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مطالبين القضاء بالإسراع بكشف الحقيقة ومعاقبة المجرمين، نفذ أهالي شهداء مجزرة الطيونة وقفة تضامنية رمزية عن أرواح أبنائهم أمام المحكمة العسكرية في بيروت، رفعوا خلالها صور أبنائهم الشهداء وتخللها كلمات.



والد الشهيد محمد تامر تحدث باسم أهالي الشهداء، مناشداً القضاء سوق رئيس "القوات" سمير جعجع إلى المحكمة، داعياً إلى عدم تسييس التحقيقات. كما كانت كلمة للمحامين الوكلاء عن أهالي الشهداء، أكدوا خلالها متابعة القضية حتى النهاية من خلال التقدم بشكوى ضد حزب "القوات" ورئيسه بجرم القتل العمد وجرم إثارة النعرات الطائفية والتحريض على الإقتتال.



زوج الشهيدة مريم فرحات طالب القضاة بإبعاد التحقيقات عن أي تدخل أو تسييس والاستمرار بها لتوقيف جميع الجناة المشاركين في الجريمة الموصوفة، فيما ناشد والد الشهيد محمد قاسم الرؤساء الثلاثة أخذ حق الشهداء المظلومين.



شقيق الشهيد علي إبراهيم أكد بدوره أن أهالي الشهداء يضعون قضيتهم بأيدي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله ورئيس مجلس النواب نبيه بري. كما كانت كلمة لنجل الشهيد حسن نعمة.



وأكد الأهالي الاستمرار بمتابعة قضية أبنائهم الشهداء حتى تحقيق العدالة وسوق المجرمين المرتكبين إلى السجن.





إذاعة النور







