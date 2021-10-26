living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحرك لأهالي شهداء مجزرة الطيونة.. ما هي مطالبهم؟

26
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مطالبين القضاء بالإسراع بكشف الحقيقة ومعاقبة المجرمين، نفذ أهالي شهداء مجزرة الطيونة وقفة تضامنية رمزية عن أرواح أبنائهم أمام المحكمة العسكرية في بيروت، رفعوا خلالها صور أبنائهم الشهداء وتخللها كلمات.

والد الشهيد محمد تامر تحدث باسم أهالي الشهداء، مناشداً القضاء سوق رئيس "القوات" سمير جعجع إلى المحكمة، داعياً إلى عدم تسييس التحقيقات. كما كانت كلمة للمحامين الوكلاء عن أهالي الشهداء، أكدوا خلالها متابعة القضية حتى النهاية من خلال التقدم بشكوى ضد حزب "القوات" ورئيسه بجرم القتل العمد وجرم إثارة النعرات الطائفية والتحريض على الإقتتال.

زوج الشهيدة مريم فرحات طالب القضاة بإبعاد التحقيقات عن أي تدخل أو تسييس والاستمرار بها لتوقيف جميع الجناة المشاركين في الجريمة الموصوفة، فيما ناشد والد الشهيد محمد قاسم الرؤساء الثلاثة أخذ حق الشهداء المظلومين.

شقيق الشهيد علي إبراهيم أكد بدوره أن أهالي الشهداء يضعون قضيتهم بأيدي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله ورئيس مجلس النواب نبيه بري. كما كانت كلمة لنجل الشهيد حسن نعمة.

وأكد الأهالي الاستمرار بمتابعة قضية أبنائهم الشهداء حتى تحقيق العدالة وسوق المجرمين المرتكبين إلى السجن.

إذاعة النور 




MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout